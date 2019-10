Liga 1: Leao Butrón y Steven Rivadeneyra y su ácida crítica a los errores arbitrales

En la última fecha, Deportivo Municipal cayó 2-1 ante Unión Comercio en Moyobamba en un partido que no estuvo libre de polémica por dos jugadas polémicas que afectaron a ‘la academia’.

El árbitro señaló un penal polémico que le dio la victoria a Comercio y negó uno para Municipal que pudo haber cambiado la historia.

“Vi la repetición y considero que no hubo penal el que nos cobraron en contra, porque no llegan a tocar al jugador de Unión Comercio. Más bien a nosotros no nos cobraron un claro penal y eso pesó, sobre todo con el presente que atraviesa el equipo” señaló Steven Rivadeneyra, portero del cuadro edil.

Rivadeneyra no se quedaría ahí y señalaría: con estos errores arbitrales todo se hace más complicado. No busco excusas, ni nada por el estilo, pero nosotros damos nuestro mayor esfuerzo, vinimos de visita con tremendo sol, pero así no se puede".

Otro que también se refirió al desempeño de los árbitros fue Leao Butrón. A pesar de la victoria de Alianza Lima ante Pirata F.C. en la última fecha, el portero no pudo evitar refirirse a los errores de los jueces en las últimas fechas. Uno de ellos que pudo cambiar la historia en el último clásico.

“Como siempre hay árbitros buenos, pero también hay que reconocer que los errores a veces nos han favorecido y otras veces perjudicado. Quizás la voz de protesta es porque más favorecido se ha visto otro equipo en la recta final, quiero creer que no es a propósito. Creo que los árbitros por intentar demostrar que no quieren apoyar al equipo grande, lo perjudica, por ejemplo en la jugada de Quevedo. Los árbitros deberían olvidar las camisetas y cobrar lo que se debe”, disparó Leao.

“No creo que esten favoreciendo, los errores siempre van a existir, pero en los últimos errores el beneficiado ha sido Universitario, eso no quita el buen papel que están haciendo ellos y eso debe estar claro. Creo que son errores casuales, hay que reconocer que alguna vez se han equivocado a nuestro favor. A veces te perjudican y otras van a tu favor, el problema está cuando siempre van a tu favor, eso ya no está bien”, finalizó.