Gabriel Mentrup, el jugador peruano-germano que es sensación en Alemania

Gabriel Mentrup nació el 15 de enero del 2002 en Berlín, Alemania. De padre alemán y madre peruana, el futbolista de 17 años llegó al 1. FC Unión Berlín en 2016 con solo 14, proveniente del SV Empor Berlín.

El peruano-germano puede jugar en todo el flanco izquierdo, pues tiene experiencia como extremo, volante y lateral. De acuerdo a información de Tomás Corvalan, periodista argentino especializado en la Bundesliga, en Unión Berlín están considerando ascenderlo al primer equipo, ya que creen que tiene las cualidades necesarias para jugar al máximo nivel de Europa.

El desarrollo futbolístico de Gabriel Mentrup

Él y su equipo disputan la Liga B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost, donde enfrentan a otros grandes clubes formativos como el Werder Bremen, Hamburgo, Hannover, Wolfsburgo, Herta BSC, RB Leipzig, entre otros.

Gabriel Mentrup se encuentra en el FC Unión Berlín. (Créditos: Instagram)

En su primera temporada con la Sub 15, Gabriel Mentrup marcó en su debut frente al FC. Frankfurt. A lo largo del año jugó 23 partidos y pudo convertir en siete ocasiones, tanto en la C-Junioren Regionalliga como en la Copa de Berlin. En la B-Junioren Reginalliga alternó con la Sub 16 y la Sub 17, a pesar de no haber marcado, pudo acumular 17 presencias.

En la última temporada, Gabriel Mentrup se ganó los elogios de su hinchada y de los periodistas especializados, pues marcó cinco goles y brindó dos asistencias en 26 partidos, los cuales estuvieron divididos en las competencias B-Junioren Reginalliga, Copa de Berlín y Copa del Noreste de Alemania.

¿Gabriel Mentrup piensa en la selección peruana?

El lateral izquierdo tuvo la oportunidad este año de ser buscado por Carlos Silvestri para integrar el plantel de la selección peruana Sub 17. El técnico aprobó su convocatoria, pero una lesión lo marginó del Sudamericano.

Al ser consultado sobre si le gustaría jugar por la selección peruana o la alemana, Gabriel Mentrup reveló que todavía no ha tomado una decisión al respecto.

La actualidad de Gabriel Mentrup

Gabriel Mentrup solo ha podido disputar un partido de los seis que se han jugado desde que comenzó la temporada en la Sub 19 de la Bundesliga, producto de una infección gripal que sufrió y lo llevó a tener un déficit en su entrenamiento.

Actualmente, el jugador que ha sido parte de la selección de Berlín Sub-14, Sub-15, Sub-16 y Sub-17, está trabajando “para llegar a su forma ideal”.