Daniella Rosas: La reina de los mares

Su imagen con los brazos en alto es una de las postales más recordadas de los Panamericanos Lima 2019. Daniella Rosas salía del mar después de convertirse en la nueva reina ante la ovación en Punta Rocas. La mejor alumna de la escuela de Sofía Mulanovich -a la que por esos juegos del destino dejó en el camino en la clasificación igual que a Analí Gómez- lloraba de emoción. Recordar es volver a vivir.

Daniella, en los fotogramas de su memoria, tiene el momento en el podio como uno de los ‘highlights’. “Cuando gané, en el mar me puse a llorar porque no había entendido nada. No lo asimilaba hasta que me pusieron la medalla. En ese momento sentía que tenía todo, recordaba mi sacrificio, lo que me había esforzado”, cuenta Daniella, que tiene solo 17 años pero que ya ha tocado la gloria con sus propias manos al conseguir la presea de oro en la categoría Open.

Daniella balancea su día como en el mar, con movimientos firmes. Entrena tres veces al día -uno de ellos físico y dos en la tabla- y va al psicólogo para mantener esa confianza desbordante, propia de alguien que tiene claro lo que quiere.

“Me propuse ganar una medalla, quería la de oro, pero llegar al día final me iba a sentir satisfecha, pero sabía que si llegaba lo iba a ganar. Pasar todas mis rondas sin perder ninguna de ellas me dio mucha más confianza”, señala Rosas que ahora tiene como principal objetivo asegurar un cupo para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Para ello tendrá que confirmar su cupo en el Mundial del próximo año.

Daniella sabe que en el surf no solo basta con el talento, sino que también hay mucho sacrificio y esfuerzo. Todo junto hace una receta mágica. “Nosotros miramos el mar una hora y media antes de nuestro heat. El mar es cambiante y tenemos que tener todo a nuestras manos, ver cuánto tiempo se demoran, qué ola agarrar, cuánto tiempo le doy a tal parte de la ola, la marea cómo cambia. Es todo un estudio. Entrar sin leer el mar es entrar a la deriva, es como un examen. Si no estudias, no vas a pasarlo. Es igual, así tengas el talento y has entrenado no basta”.

Daniella, que empezó a dominar las olas luego de que su tío le regalara una tabla en Máncora, tiene claro su norte. Sus grandes expectativas son del tamaño de su descomunal talento, mientras nosotros esperamos verla nuevamente en el podio. Siempre allí.

Las cifras

- 17 años tiene Daniella que consiguió una de las tres oro en Lima 2019.

- 13.93 fue su puntaje en la final de la categoría Open para vencer a Dominic Barona.