Selección peruana: Christian Cueva llegó a la capital y se reunió con Ricardo Gareca

Christian Cueva, mediocampista de la selección peruana, aterrizó este martes en el Aeropuerto Jorge Chávez al promediar las 8 de la mañana para sumarse a los entrenamientos de la Blanquirroja de cara a los dos amistosos de fecha FIFA del mes de octubre frente a Uruguay, que se disputarán en Montevideo y Lima.

El volante nacional, resguardado por seguridad personal, evitó dar declaraciones a la prensa y se dirigió inmediatamente a su vehículo para ponerse a las órdenes del entrenador Ricardo Gareca en la Videna. Precisamente, ‘Aladino’ sostuvo una reunión con el DT argentino luego del incidente en un local nocturno de Brasil.

Christian Cueva sale a entrenar luego de la charla con Ricardo Gareca @liberoperu pic.twitter.com/JBZekOE4cQ — sandro bazan (@sandrobazan1) October 1, 2019

PUEDES VER Periodista de ESPN Brasil destruye a Christian Cueva con duro comentario [VIDEO]

El jugador del Santos fue protagonista de un video que se viralizó en las redes sociales, a través del periodista brasileño Fabiano Farah, donde se le observa peleando con una persona que lo estaba agrediendo físicamente.

“Yo tuve una cena con un amigo para ver una propuesta de Goias y en el momento de irme para mi casa recibí agresiones verbales... Quiero pedir las disculpas del caso, yo no lo estoy faltando el respeto a un hincha del Santos, me defendí de la agresión de una persona x, que me lanzó una botella o espero que me revienten la cabeza. No voy a permitir una agresión física”, dijo Cueva en entrevista a RPP.

La situación que vive Christian Cueva en Santos es insostenible y el club decidió suspenderlo para resolver con calma su futuro. “Estará en el equipo peruano y estableceremos las cosas con el departamento legal este período... Admitió lo que sucedió, lo cual es un error. No inteligente es aquel que no aprende de los propios errores. Es sabio aprender de los errores de los demás”, respondió Paulo Autuori, director deportivo del ‘Peixe’.