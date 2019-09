Landon Donovan: “Estoy harto que Messi y Ronaldo sigan ganándolo todo” [VIDEO]

La entrega de los Premios The Best se llevará a cabo este lunes en Milan. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi disputan una vez más esta distinción, pero no todos se encuentran a gusto con ello y un ejemplo es Landon Donovan.

El exjugador estadounidense declaró en beIn Sports que prefiere ver con ese trofeo al holandés Virgil van Dijk por encima del portugués y el argentino.

“Estoy harto de los otros dos (Messi y Ronaldo) ganándolo todo. Van Dijk ha sido impresionante y pienso que sería interesante que un defensa ganase The Best”, comentó Landon Donovan.

La última vez que un defensa ganó el galardón a mejor jugador del mundo fue el italiano Fabio Cannavaro en 2006. En el caso de Ronaldo y Messi, ambos han estado luchando por el primer lugar del podio desde hace una década.

El último ganador del premio The Best, organizado por la FIFA, fue el croata Luka Modric. El volante del Real Madrid venció en las votaciones a Ronaldo y Mohamed Salah el año pasado.