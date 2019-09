Paolo Guerrero respondió sobre su retiro y reveló si será entrenador en el futuro

Paolo Guerrero brindó una extensa charla con el exentrenador Julio César Uribe de Fox Sports Radio Perú, donde habló sobre varios temas, uno de ellos fue cómo se visualiza en el futuro. El Depredador’, de 35 años quien milita en el Internacional de Porto Alegre, aseguró que aún no piensa en el retiro y, aunque dijo que no se ve como entrenador, tampoco lo descartó.

“Todavía no me he establecido una edad para jugar porque me siento físicamente bien, mentalmente fuerte. Quiero seguir enfocándome en el fútbol, cada vez me siento como un niño, deseo conseguir muchas cosas, brindarle todo a la selección peruana y mi equipo. Ese objetivo lo mantengo y espero que perdure mucho más tiempo”, dijo Guerrero.

“No me he puesto a pensar qué quiero hacer después del fútbol, porque aún quiero jugar muchos años más. Pero no me veo como entrenador porque soy muy temperamental. Un técnico tiene que saber llevar al equipo, saber cómo tratar a algunos jugadores complicados que siempre hay. Quizás algún día, uno no puede decir nunca”, agregó.

Paolo Guerrero perdió la final de la Copa de Brasil con Internacional y sumó su segundo título que se le escapa con el ‘Colorado’, puesto que, el primero fue el Campeonato Gaucho hace cinco meses cuando cayeron por penales frente a Gremio, el clásico rival de la ciudad de Porto Alegre.

Dato: Paolo Guerrero firmó hasta finales del 2021 con Internacional de Porto Alegre tras su paso por Flamengo.