¡Respalda al Depredador! DT del Inter de Porto Alegre defiende a Guerrero: “Dio su vida en los partidos”

El resultado en contra del Inter de Porto Alegre en la final de la Copa de Brasil no fue lo único con lo que debió lidiar Paolo Guerrero, pues una lluvia de críticas inundaron las redes sociales en contra del delantero de la selección peruana.

Y es que los esfuerzos de Paolo Guerrero no fueron suficientes para lograr el trofeo del certamen brasilero, lo cual no fue bien tomado por los hinchas, sin embargo, el entrenador del colorado, Odair Hellmann, salió en defensa del Depredador, asegurando que el marcador en contra no es su responsabilidad.

“Paolo Guerrero dio su vida en ambos juegos, intentó todo lo que pudo. El equipo hizo todo lo posible para ayudarlo, pero no era nuestro día”, enfatizó el DT del Club Internacional.

Y es que, muchos sentencian las declaraciones de Guerrero por manifestar que cerraría el partido ante Atlético Paranaense con la afición y el resultado de su lado, lo cual no se dio.

Además, el estratega del Inter de Porto Alegre explicó los motivos por lo que no pudo remontar el 1-0 del partido de ida, y reconoció el mérito del equipo ‘huracán’.

“Se perdió, pero no podemos justificar la falta del título. Tratamos de buscar variaciones para dar una imposición aún más ofensiva, manteniendo la velocidad y el regate, y trayendo un segundo jugador de pelota. Creo que Parananese ha logrado ajustar esta situación, es un equipo muy organizado y sólido”, sentenció Odair Hellmann.