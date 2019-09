Universitario de Deportes: Comizzo, el ‘Ángel’ merengue

Por: Julio Estrada

Se dice que las segundas partes nunca son mejores que la original, que los ‘remakes’ no alcanzan ese status, y en el fútbol muchas veces se da esta situación. No obstante, cuando el deporte más hermoso del mundo te da la oportunidad de reeditar lo que tal vez fue el mayor logro de tu carrera, la chance no se puede dejar pasar.

Ángel David Comizzo fue el último técnico que sacó campeón a Universitario y su llamado parecía más un grito de auxilio que uno por real convencimiento deportivo. El entrenador argentino levantó el trofeo en el 2013, pero su salida del equipo no estuvo exenta de polémica, se fue en marzo del 2014 con malos números en Copa Libertadores y refuerzos que no parecían estar a la altura.

Sin embargo, para momentos extremos a veces se necesitan tomar medidas extremas. El chileno Nicolás Córdova fue cesado del cargo de DT a fines de mayo, dejando al club en el puesto 12 del Apertura con solo 19 puntos al momento de su salida, además que el equipo no encontraba una idea de juego clara.

La posible llegada de Comizzo levantó muchas dudas de personas allegadas al club, el recuerdo del título se hacía presente en un sector pero otro tenía muy presente la forma en que se fue y su infructuoso paso por México y la Universidad César Vallejo. El exportero de River Plate sabía que ‘tomaba un fierro caliente’ y jugadas 7 fechas del Torneo Clausura, los números indican que no fue una decisión desacertada. La ‘U’ es puntero (a la espera de lo que haga hoy Sport Huancayo ante Real Garcilaso) con cinco partidos ganados, uno perdido y uno empatado, y solo ha recibido tres goles en contra, además de mantenerse invicto en casa, una de las fortalezas necesarias para soñar con el título.

Y si se toma en cuenta las dificultades que ha tenido que pasar en los casi cuatro meses de su regreso al cargo, el saldo se hace más meritorio. El equipo perdió a su ‘hombre gol’ cuando Germán Denis partió para el fútbol italiano, dejando al entrenador haciendo malabares para suplir el puesto, pero que han sido efectivos. La ‘U’ tuvo que jugar a puertas cerradas dos fechas por orden policial y la institución ha estado en medio de un proceso de transferencia de administración que inquieta a cualquier vestuario.

No todo se resume a estadísticas, el juego del equipo ha mejorado. La inclusión de elementos como el boliviano Henry Vaca, Rafael Guarderas y Gerson Barreto le han aportado al grupo opciones de recambio para darle más dinámica. Esta vez, los refuerzos vienen respondiendo a la altura. Pero no todo es bueno, la eliminación de la Copa Bicentenario a manos de Coopsol de Segunda División y la derrota ante Manucci en la última jugada del partido habla de cierta fragilidad en defensa que puede costarle resultados importantes. El trecho aún es largo pero si el técnico encuentra la regularidad deseada, otro éxito como en el 2013 se puede repetir.