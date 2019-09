¿Guerrero dupla con Cavani? Candidato a la presidencia de Boca Juniors quiere unir a los delanteros

José Beraldi, candidato a la presidencia del club Boca Juniors del fútbol argentino, fue entrevistado en Radio La Red, donde dio a conocer su deseo de juntar a Paolo Guerrero y Edinson Cavani en el Xeneize.

Al ser consultado sobre los jales que le gustaría llevar a Boca Juniors, el postulante mencionó nombres como los de Felipe Melo y Dani Alves. “Si soy presidente me gustaría traer a Felipe Melo y si estaba ahora como presidente, Dani Alves no se me escapaba”, señaló.

Respecto al 9 de la selección peruana, José Beraldi comentó que el Depredador está en su mira junto al delantero del PSG. “Otro que me gustaría es Paolo Guerrero y Edinson Cavani que quiere pegar la vuelta”, agregó.

Recordemos que Paolo Guerrero ha sido vinculado a Boca Juniors en diversas ocasiones, mientras que Edinson Cavani tendría ganas de regresar al fútbol sudamericano.

Boca Juniors: Paolo Guerrero y Edinson Cavani

El uruguayo no juega en Sudamérica desde el 2007, año en que dejó Danubio para integrarse al Palermo de Italia. Hoy en día, Edinson Cavani está en las filas del PSG, pero algunos medios internacionales indican que se iría a la MLS cuando finalice su vínculo con el equipo francés.

Por su parte, Paolo Guerrero es titular indiscutible de Internacional de Porto Alegre, club brasileño por el que fichó el año pasado. Su pase a Boca Juniors no está del todo claro ya que el equipo argentino tendría que desembolsar una gran cantidad de dinero para contratarlo. Pese a esto, José Beraldi ha ilusionado a los seguidores del Xeneize con sus recientes declaraciones.