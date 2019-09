¿Qué dijo Lionel Messi luego que se cayó el pase de Neymar al Barcelona?

El Barcelona intentó por todos los medios fichar a Neymar para esta temporada tras dos años de su salida al PSG por 222 millones de euros. El brasileño manifestó al club parisino su deseo de salir con destino al cuadro azulgrana, pero luego de varias negociaciones fallidas, se dio cuenta que no iban a llegar a un acuerdo y decidió continuar en el cuadro de la capital francesa.

A casi dos semanas del cierre del mercado de pases y con el futuro definido de Neymar en el PSG, Lionel Messi brindó una extensa entrevista con el diario Sport donde se refirió al caso del futbolista brasileño y aseguró que le hubiese gustado jugar nuevamente a su lado.

“Sí, me hubiese encantando que viniese Neymar, es uno de los mejores del mundo. No sé sinceramente si el Barcelona hizo todo lo posible para que regrese, no tenía mucha información de cómo iban las negociaciones, pero creo que con él, a nivel de imagen y sponsors, el club hubiera dado un salto.

Lionel Messi confesó que siguió de cerca las negociaciones por lo que le contaba Neymar. “Él tenía muchísimas ganas de venir pero no sé si el club realmente quería o no. Pero es difícil negociar con el PSG por uno de los mejores. Nunca son fáciles esas negociaciones y bueno al final no todo quedó muy claro”, agregó.

Consultado sobre si el peso que tiene en las contrataciones del Barcelona, el capitán azulgrana dejó en claro que “nunca pedimos el fichaje de Neymar, simplemente dimos nuestra opinión como lo hacemos con otros jugadores que puedan llegar a venir. ¿Que si mando yo? Ha quedado demostrado que no es así”, concluyó.