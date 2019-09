Yoshimar Yotún será el eje de la ‘Blanquirroja’ en amistoso contra Brasil

Por: Julio Estrada

Si hay un jugador que ha sido fundamental en el esquema de Ricardo Gareca durante su etapa en la selección peruana, ese es Yoshimar Yotún. Luego de ser utilizado por la banda izquierda por muchos años, el jugador del Cruz Azul tomó las riendas de la mitad del campo peruano para convertirse en el primer pase en función de ataque y la garantía de seguridad al momento de trasladar el balón.

Ante Ecuador, el equipo blanquirrojo sufrió su ausencia debido a una suspensión; sin embargo, todo hace indicar que ‘Yoshi’ será de la partida ante Brasil, rival que ya sabe lo que es vencer a Perú en tiempos recientes. El volante nacional contó cómo vivió el encuentro anterior y su expectativa de cara al partido de mañana. “Sufro mucho cuando no juego, me pongo muy nervioso. Sobre el partido ante Brasil, es una oportunidad linda para seguir creciendo como selección, va a ser duro, pero va a servir para ver nuestro nivel. Neymar es muy importante para su país, pero nosotros nos enfrentamos a Brasil, esté o no esté Neymar, es un partido complicado”, aseguró.

El plantel bicolor completó su segundo entrenamiento previo al duelo del martes, con la alta temperatura como uno de los factores resaltantes (aproximadamente 35 grados), motivo por el cual los dirigidos por Gareca tuvieron que hidratarse constantemente. Perú enfrentará a Brasil mañana en el Los Ángeles Memorial Sports Arena desde las 10:00 p.m. (hora peruana).