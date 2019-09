Maradona lanzó dura advertencia a sus nuevos dirigidos: “El que no se entrena, ¡no juega!”

Diego Armando Maradona dio sus primeras sensaciones como flamante técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, luego de una monumental presentación en el ‘Bosque’ platense.

“Estoy adolorido de la rodilla pero no me importó venir. La gente me llamaba por teléfono y me preguntaban si era verdad lo de Gimnasia”, comentó en primera instancia Diego Maradona, enfatizando sus esfuerzos para dirigir a sus 58 años de edad.

“Yo no soy ningún mago, a mi me gusta trabajar. Los que hablaban de que yo no resistía dos años con 60 grados de calor y entrenando a las siete de la mañana se equivocaron. A mí me gusta ganarme la plata corriendo, como lo hice toda mi vida. Les quiero prometer que mientras yo esté dirigiendo, todo este grupo va a ser un ejemplo”, continuó el ‘pelusa’.

Sin embargo, el astro argentino lanzó una advertencia a sus nuevos dirigidos de cara a lo que resta de la Superliga Argentina.

“No les quepa duda de que el domingo nos vamos a jugar la vida. Acá no se juega con ametralladoras ni con revólveres, acá se tira el centro atrás y la empuja el compañero que viene para que festejemos todos. Acá se viene a entrenar. El que no entrena no juega, el que no corre no juega”, subrayó Maradona, frente a los hinchas del ‘Lobo’.

Asimismo, Maradona arremetió contra un periodista que, al parecer, se mostró en contra de su llegada a Gimnasia La Plata. “Les doy mi compromiso que voy a venir a todos los entrenamientos, no como dice algún gil periodista”, acotó el ‘Diego’.