Selección peruana tuvo su primera caída en suelo americano

New Jersey

La valla muy alta después de terminar segundos en la Copa América, ausencias que todavía se sienten y pocas chances para anotar, terminando por complicar a un Perú que mostró escasas variantes ante un Ecuador combativo que consigue el sueño americano al vencernos con un técnico interino y un equipo bastante joven.

Los errores se pagan a este nivel, aunque generen confusión, así sea solo uno. La ‘blanquirroja’ deja dudas en los amistosos, aunque en los torneos oficiales no flaquee. Igual el reloj corre para el inicio de las eliminatorias y es necesario encontrar la fórmula de vencer estos planteamientos extremadamente defensivos, como este del ‘Tri’, que podrían pasar en Lima en los próximos meses. Ellos pusieron un muro amarillo que no se pudo tumbar.

En el primer tiempo, Perú dominó, pero no conquistó el territorio rival. Tener el balón no siempre significa ser efectivo. Mientras Christian Cueva demostró que el talento no se pierde por dejar de jugar un par de meses ante los cuestionamientos por su convocatoria, aunque en el segundo tiempo terminaba con poco resto físico y claridad, Gabriel Costa sorprendía con su velocidad y al ser uno de los más punzantes en ataque. Christofer Gonzales no llegaba a trascender, mientras que Anderson Santamaría dejaba dudas en la última línea.

Esos eran los cuatro cambios principales en las once bases que se sabe de memoria. Ricardo Gareca busca que la idea de juego se mantenga, aunque algunas ausencias obligaban a replantear. Las pruebas están hechas para superarse.

Raúl Ruidíaz no tuvo espacios para desequilibrar y aunque le faltó más socios, la ‘Pulga’ sigue con la cuenta pendiente de reflejar el gran momento que pasa en su club con la blanquirroja puesta, lo que mantiene vigente la pregunta: ¿Podemos jugar sin Paolo? Seguro que sí pero todavía no encontramos la fórmula.

Arrancando el complemento, un error en salida termina siendo una tragedia. Ecuador roba el balón y Erick Castillo con un remate cruzado anota el primer gol en New Jersey, una ciudad con una gran colonia en Estados Unidos, que se quedaba en silencio. El ‘Tigre’ ya había hecho entrar a Zambrano y Carrillo, quien falla en el pase. Después entraron Yordy Reyna y Pedro Aquino, cambiando el esquema y moviendo posiciones.

El reloj avanzaba, Perú se empezaba a desesperar al no encontrar espacios. Hubo tan poca profundidad que el segundo remate al arco fue a los 76’ –el primero fue un tiro libre de Cueva a los 15’–. Luego la pelota se trasladaba de un lado al otro sin encontrar el camino a la felicidad.

El primer partido post Copa América termina siendo un gran dolor de cabeza. Todavía no estamos listos para jugar sin Paolo, líder y goleador de un plantel que adolece de falta de jerarquía con su ausencia. Una tarea por resolver del ‘Tigre’ que tiene el duelo ante Brasil el martes como siguiente examen donde debe encontrar otra fórmula.

Las cifras

66% de posesión tuvo la ‘Blanquirroja’. Pero solo 2 tiros al arco.

2 jugadores debutaron en la selección: Kevin Quevedo y Gabriel Costa.