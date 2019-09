Carlos Zambrano analiza la derrota ante Ecuador: “No esperábamos un partido así”

Carlos Zambrano quedó desencantado con el juego de la Selección peruana. Y no es para menos ante la derrota contra Ecuador. El zaguero, quien reemplazó a Anderson Santamaría para el segundo tiempo, apuntó que la ‘Bicolor’ no logró hallar espacios necesarios para dañar a su rival.

Además, el defensa de 30 años añadió que la Selección peruana terminó complicándose en varios pasajes del partido por la Fecha FIFA. “No nos esperábamos un partido así. Ecuador es un rival importante, se cerraron atrás y no pudimos entrar”, fue el parecer de Carlos Zambrano.

“Ahora el martes toca otro duro rival, al que tendremos que jugarle de manera diferente y tener mayor precisión al momento de atacar”, agregó Carlos Zambrano, quien culminó el partido sentido y hoy viernes 6 de septiembre será observado en el departamento médico.

Carlos Zambrano

Sobre el gol de Ecuador a la Selección peruana, Carlos Zambrano detalló que se debe “trabajar más para que los rivales no lleguen al arco del arquero con claridad”. “El gol nos agarró mal parados y eso no nos puede pasar. Al final creo que el equipo hizo un buen trabajo, pero no se puede revertir”, explicó el zaguero.

Y completó: “ahora toca pensar en Brasil y prepararnos de la mejor manera”. Finalmente, reveló lo que Ricardo Gareca les indicó en el entretiempo. “No dijo que intentemos más, que buscáramos arriesgar más. Tuvimos la pelota, pero nos faltó el puntillazo final. Ahora tenemos que trabajar para eso”.