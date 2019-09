Ricardo Gareca sobre si es un padre para Christian Cueva: “No somos parecidos” [VIDEO]

Christian Cueva fue una de las sorpresas en la lista de la selección peruana para los amistosos contra Ecuador y Brasil de septiembre. El volante creativo no pasa por su mejor momento futbolístico tras la final en la Copa América 2019, pero aún así, recibió el llamado del entrenador Ricardo Gareca.

Hace dos días cuando se sumó a la 'Bicolor’Nen Estados Unidos, Cueva dejó en claro que no fue llamado a la selección por su cercanía con Gareca, a quien lo considera como un padre. “Me requintó y mucho, es un padre para mí y él me puede decir las cosas buenas y malas. No tengo vergüenza de decir que es un padre para mí. Futbolísticamente le gusté y apostó por mí”, dijo Cueva a Movistar Deportes.

Luego de estas declaraciones, Ricardo Gareca fue consultado por como asume las expresiones de Cueva hacía él después de que lo llamara y solo atinó a reírse: “¿Se parece a mí? No nos parecemos”, respondió el DT de 61 años y desató las risas de los medios de prensa presentes en la conferencia de prensa previo al duelo contra Ecuador.

Con respecto a la convocatoria de Christian Cueva, Ricardo Gareca comentó que en la selección peruana han pasado varios jugadores que no han tenido continuidad en sus clubes y les ha dado la confianza por su rendimiento en el campo de juego.

“De Cueva analizamos su rendimiento en la selección. Hizo una buena Copa América en el aspecto físico, el trabajo en equipo y lo que fue individualmente. Nos fijamos en eso. Tenemos muchas variantes para él con distintas características. Por el momento contamos con Cueva y está en condiciones”, expresó.