WWE Raw EN VIVO vía Fox Sports 2: Rey Mysterio regresa y continúa el King of the Ring 2019

WWE Raw EN VIVO | Ver WWE en español Gratis por Internet | YouTube | Live Streaming | Este lunes se llevará a cabo (EN DIRECTO ONLINE vía Fox Sports 2) los cuartos de final del torneo King of the Ring 2019 y, además, el regreso de Rey Mysterio.

Este show de la marca roja se desarrollará en el Royal Farms Arena de Baltimore y podrás seguir el minuto a minuto de las luchas programadas a través de La República deportes.

¿A qué hora ver WWE Raw EN VIVO y en español?

La edición número 1371 de Monday Night Raw, que tiene como atractivo las luchas de Ricochet vs. Samao Joe y Cedric Alexander vs. Baron Corbin por los cuartos de final de King of the Ring 2019, iniciará a las 7:00 p. m. (hora peruana). Aquí te dejamos los horarios para que no pierdas uno de los programas más sintonizados de WWE:

Honduras - 7:00 p. m.

El Salvador - 7:00 p. m.

Nicaragua - 7:00 p. m.

Costa Rica - 7:00 p. m.

México - 7:00 p. m.

Ecuador - 7:00 p. m.

Colombia - 7:00 p. m.

Panamá - 7:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington D. C.) - 8:00 p. m.

Bolivia – 8:00 p. m.

Venezuela - 8:00 p. m.

Paraguay - 8:00 p. m.

Chile - 8:00 p. m.

Argentina - 9:00 p. m.

Uruguay - 9:00 p. m.

Brasil - 9:00 p. m.

Ricochet y Samoa Joe protagonizarán la revancha del evento Stomping Grounds, en donde el volador retuvo el Campeonato de los Estados Unidos, que finalmente perdió contra AJ Styles. Esta llave es considerada por los fanáticos de la WWE como la más atractiva de los cuartos de final del Rey del Ring.

Por su parte, Cedric Alexander está dispuesto a seguir dando la sorpresa en este King of the Ring. En esta oportunidad, el excampeón Crucero de la WWE intentará dejar en el camino a Baron Corbin —quien eliminó a The Miz—, así como lo hizo con Sami Zayn en la primera fase del torneo.

Finalmente, la fanaticada de Monday Night Raw podrá ver en acción nuevamente a Rey Mysterio, quien hace dos semanas estuvo apunto de retirarse de los cuadrilateros, pero fue detenido por su hijo Dominick.

DATO: El evento WWE Clash of Champions se realizará este 15 de septiembre y la cartelera aún está incompleta, por lo que posiblemente se confirme la lucha entre Sasha Banks y Becky Lynch por el Campeonato Femenino de Raw.

¿En qué canal ver EN VIVO ONLINE WWE Raw y en español?

Para poder seguir todos los pormenores de WWE Raw en español, podrás recurrir al siguiente canal de TV para América Latina: Fox Sports 2. Y en Estados Unidos podrás verlo EN VIVO por USA Network.

WWE King of the Ring 2019: el análisis de Sobre las Cuerdas

