Liverpool vs Burnley EN VIVO: fecha, hora y canal del partido de la Premier League

Liverpool vs. Burnley EN VIVO | STREAMING GRATIS | TRANSMISIÓN EN DIRECTO | Liverpool visita este sábado 31 de agosto al Burnley por la fecha 4 de la Premier League en el estadio Turf Moor vía ESPN desde las 11:30 horas de Perú.

Liverpool se encuentra en un momento inmejorable, pues tras haber salido campeón de la Champions League la temporada pasada, ha empezado la presente Premier League de la mejor manera. Tres partidos, tres victorias, nueve goles anotados. Los de Klopp buscarán mantener el gran momento cuando visiten al siempre combativo Burnley.

Del otro lado, el cuadro de Turf Moor intentará dar la sorpresa ante el Liverpool. El Burnley llegará al encuentro tras un duelo ganado, otro empatado y uno perdido. Los de Sean Dyche mantienen sus esperanzas puestas en el goleador Ashley Barnes, quien intentará batir al portero español Adrián.

Liverpool vs. Burnley EN VIVO: horarios en todo el mundo para ver la Premier League

Perú 11:30 a.m.

Ecuador 11:30 a.m.

Colombia 11:30 a.m.

México 11:30 a.m.

Bolivia 12:30 p.m.

Paraguay 12:30 p.m.

Chile 12:30 p.m.

Venezuela 12:30 p.m.

Argentina 1:30 p.m.

Uruguay 1:30 p.m.

Brasil 1:30 p.m.

España 6:30 p.m.

Liverpool vs. Burnley EN VIVO: posibles alineaciones por la Premier League

Si deseas conocer quiénes serán los posibles futbolistas que disputen el Liverpool vs. Burnley por la Premier League EN VIVO, podrás conocerlo aquí:

Liverpool : Adrián; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mané, Firmino.

Burnley: Nick Pope; Matthew Lowton, James Tarkowski, Ben Mee, Erik Pieters; Johan Gudmundsson, Jack Cork, Ashley Weestwood, Dwight McNeil; Chris Wood, Ashley Barnes.

Liverpool vs. Burnley EN VIVO: canales del partido de la Premier League:

Si deseas seguir todos los pormenores del Liverpool vs. Burnley por la Premier League EN VIVO, podrás recurrir a los siguientes canales de TV:

- Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

- Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Colombia: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

- Ecuador: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

- Internacional: TalkSport Radio World

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Panamá: Flow Sports App, Flow Sports PL, Sky HD

- Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- España: DAZN Spain

- Estados Unidos: Telemundo, SiriusXM FC, NBC, NBC Sports Live Extra App, Telemundo Deportes En Vivo

- Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur