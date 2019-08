Juegos Parapanamericanos: Israel Hilario, ¡Vales oro!

Por: Milagros Crisanto

Israel Hilario fue inalcanzable ante su gente. El embajador de Lima 2019 se quedó con el primer lugar de una ardua competencia unificada ante ciclistas calificados de todo el continente. Nuestro compatriota pasó la meta, miró al cielo y abrazó a todo su equipo de trabajo tras ser anunciado como el ganador de la prueba contrarreloj C1-2 del paraciclismo de ruta.

Israel se midió ante campeones mundiales y olímpicos de pista como el norteamericano Joseph Berenyi o los colombianos Diego Dueñas, Alejandro Perea y Edwin Matiz (con discapacidades físicas menos severas), pero el huanuqueño manejó su estrategia para los 31.2 km en el circuito que se montó en la Costa Verde de San Miguel.

PUEDES VER Lima 2019: peruano William Fernández ganó medalla de bronce en Para Taekwondo

“Estoy contento de haber representado a mi país en una prueba unificada interesante, que tomé como un reto más de la vida. Entiendo que es un poco complicado competir con ciclistas de otras clases, pero me sirve para crecer en ciertos aspectos de cara a Tokio 2020. Es una muestra de que todo se puede en esta vida y de que estamos a la par con deportistas de nivel del continente. Realmente estoy emocionado, conmovido, porque se hizo un gran trabajo, me he esforzado, el trabajo es día a día”, indicó Israel, quien ya está clasificado a los Juegos Paralímpicos.

Hilario resaltó el apoyo de la gente durante la competencia, pues cientos de personas se instalaron en la Costa Verde para alentar al peruano en su debut en Lima 2019. “Es increíble cómo estamos creciendo culturalmente y nuestra sociedad va entendiendo que los atletas con discapacidad también podemos ser ganadores y para que se entienda que se puede lograr un futuro mejor a través del deporte, que te da vida, te ayuda a soñar. El deporte le da el éxito a la sociedad. Genera bienestar, cultura y saca adelante a un país”, finalizó. El podio lo completaron el brasileño Lauro Moro (plata) y el colombiano Dueñas (bronce).

Cabe indicar que Israel es un ciclista peruano de 44 años paralímpico, cuya meta siempre fue seguir adelante derribando todas las barreras. Él perdió la pierna en un accidente de moto, pero decidió continuar con sus metas.

Hilario fue campeón mundial de ciclismo para personas con discapacidad física, además se coronó como el mejor de la Copa del Mundo (2017), pruebas organizadas por la Unión Ciclística Internacional (UCI), la máxima entidad del ciclismo mundial. En el 2016 compitió en los Juegos Paralímpicos de Río, siendo el abanderado de Perú. En ese certamen quedó en el sexto puesto.

El peruano hoy va por más

- Israel Hilario, medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos, tendrá hoy su segunda competencia en la prueba de carrera de ruta masculino C1-3 (11:17 a.m. en el Circuito de San Miguel).

- Cabe indicar que en la prueba contrarreloj también compitió el peruano Yuber Pichihua, quien llegó en el puesto 14. Hoy también estará en la carrera de ruta.