¡Define su futuro! La gran decisión que Renato Tapia habría tomado en el Feyenoord

Renato Tapia empezó la temporada sin la luz verde de Sjaak Troost, director deportivo del Feyenoord. El directivo buscó que el volante de la selección peruana salga del club, no obstante, no lo ha logrado conseguir.

El mediocampista de la selección peruana no se sintió derrotado ante las palabras de Sjaak Troost y buscó por todos los medios poder ganarse un lugar en el equipo. Renato Tapia consiguió su objetivo de la mano del entrenador Jaap Stam.

“En tanto a Renato Tapia, estamos en conversaciones para evaluar la extensión de contrato, siempre y cuando se cumplan las condiciones que ambas partes requieren”, comentó Carlos Gonzáles, agente del volante de la selección peruana, para RPP noticias.

Renato Tapia finaliza contrato con el Feyenoord el 30 de junio del 2020, sin embargo, podría renovar su vínculo con el equipo tulipán. El volante de la selección peruana conseguirá su pasaporte comunitario a fin del 2019.

Selección peruana: las palabras de Sjaak Troost sobre Renato Tapia

“Parece un artículo muy atractivo y sigue regresando. No dije que (Renato Tapia) era un mal jugador de fútbol, ni dije que era una mala persona. Lo único que he dicho en interés del Feyenoord es que no puede ser que los jugadores se vayan por nada”, empezó Sjaak Trost para el canal de YouTube del equipo holandés.

“Sobre todo por lo que hemos pagado mucho dinero. Entonces solo creo que pude haberlo dicho de otra manera. Pero no cambio mi opinión”, indicó el directivo deportivo del Feyenoord sobre Renato Tapia.