¿El peor equipo de la historia? El escandaloso récord del club al que pertenece Pedro Gallese

Los Tiburones Rojos de Veracruz, club dueño de la carta pase del portero peruano Pedro Gallese, atraviesa una verdadera crisis futbolística que se ha extendido por 368 días. Y es que el mencionado elenco mexicano acumula 33 partidos seguidos sin ganar en la Liga MX.

El último martes, el conjunto Jaracho visitó el Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente para enfrentar al Querétaro por la fecha 7 del Apertura 2019 de la Liga MX. El resultado fue totalmente abultado para el conjunto local, ya que goleó 5-0 y se convirtió en el nuevo líder del torneo.

De esta manera, Veracruz superó de manera oficial el récord negativo del Derby County —en la temporada 2007-2008— con 32 partidos sin conocer la victoria. Esto provocó el alejamiento del técnico Enrique Meza, quien en conferencia de prensa anunció su renuncia.

“Voy a hablar con el señor Fidel Kuri (el presidente de los Tiburones Rojos) para dar un paso al costado porque Veracruz no merece estar sufriendo lo que está sufriendo; me encuentro apenado y no es culpa de los jugadores porque yo los elegí y ahora no he sabido hacerlo jugar”, lamentó el quinto estratega que no ha podido acabar con esta abultada racha negativa.

Si bien en México los han calificado como “el peor equipo de la historia” por alcanzar un registro inédito en el fútbol azteca, esto no es una sorpresa a nivel mundial. Y es de acuerdo al estadístico español MisterChip, el Argentino de Quilmes estuvo 34 partidos sin ganar en 1939, por lo que Veracruz deberá triunfar en su próximo encuentro para no igualar al club argentino.

Queréis un ejemplo? Aquí os dejo la clasificación del campeonato de Primera División de Argentina del año 1939 en el que Quilmes no ganó ni uno solo de los 34 partidos que jugó. Y hay más casos... pic.twitter.com/MaMttFEqo7 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) August 28, 2019

¿Cuál es el peor equipo de la historia del fútbol?

El equipo al cual pertenece Pedro Gallese está a diez compromisos de superar la racha más lamentable en la historia del fútbol: la del Chernomorets Burgas. Y es que este equipo búlgaro, que desapareció en el 2007 por una crisis económica, acumuló 43 partidos sin conocer de triunfos.

“Si Veracruz no gana en las próximas 10 de 12 fechas que le quedan en el Apertura Liga MX 2019, romperá esa tenebrosa marca. En caso de irse en blanco todo el torneo, sumaría 45 cotejos sin ganar”, informó el portal Medio Tiempo.

DATO: La última vez que los Tiburones Rojos de Veracruz ganaron fue el 25 de agosto de 2018 ante los Xolos de Tijuana, cuando el portero Pedro Gallese aún defendía los colero actual de la Liga MX.