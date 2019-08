Checho Ibarra se disculpa por error cometido en vivo sobre el caso Paolo Guerrero

El comentarista deportivo Sergio Ibarra, más conocido como Checho, cometió un error en vivo al señalar que Paolo Guerrero no disputaría los encuentros amistosos de la selección peruana debido a que el Inter, equipo del Depredador, disputaría la Copa Libertadores. No obstante, esto no es verdad, pues a lo que apunta el cuadro colorado es a la Copa de Brasil.

“Ibarra en la tv dice que Guerrero pidió permiso a la selección para jugar la Copa Libertadores. ¿El productor lo manda sin información previa a las cámaras? Es por Copa Brasil. Vamos, no sean malos con el Checho”, cuestionó el periodista Carlos Univazo en Twitter.

“Te voy a responder porque me etiquetaron. Yo me confundí porque no leo mucho teleprónter, fue un error mío. De los errores se aprende, más en este medio", escribió Sergio Ibarra vía Twitter a Carlos Univazo.

Sergio Ibarra y Carlos Univazo discutieron a través de Twitter.

El Checho no solo hizo un mea culpa, sino que reaccionó tajante ante la crítica del periodista deportivo. "Prefiero ser un mal comentarista a un mala leche. Qué raro lo tuyo al subir este error, pero bueno en este medio hay de todo. Abrazo”, concluyó el exfutbolista.

“Pero no te asigné el error a ti. No te califiqué ni nada por el estilo. Me parece raro que te tomes la molestia de escribirme asumiendo que hay mala leche cuando tendrías que revisar las redes más seguido. Escribirías 100 mensajes de estos al día. Primera vez que me ocupo de tu caso y la última”, respondió Carlos Univazo.