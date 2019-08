Exmédico de la selección de Colombia hace duro comentario sobre James Rodríguez: “Está mal de la cabeza”

Además de preocupación, la nueva lesión de James Rodríguez genera desazón en los hinchas, y es que, el volante del Real Madrid quedó descartado de la nómina de la selección de Colombia para los partidos amistosos que se disputarán en septiembre.

Uno de médicos que formó parte de la selección cafetera, Héctor Cruz, se refirió al tema con duras críticas hacia James Rodríguez, asegurando que su inesperada lesión se debe al equivocado pensamiento del jugador de 28 años, que habría preferido hacerse tratamientos estéticos antes que priorizar su trabajo.

"Esta desenfocado. En vez de trabajar para la temporada, fue a arreglarse las cejas y a organizarse el pelo. Un jugador que gana 7 millones y medio de euros al año no puede pasar por alto su preparación. Los equipos grandes como el Real Madrid asumen que son profesionales, pero este muchacho está mal de la cabeza. Un futbolista que pasa meses fuera de las canchas y de fiesta en fiesta, ¿cómo llega?", aseguró a 'Fútbolred'.

Además, el exmédico de la selección de Colombia explicó que las constantes dolencias de Rodríguez se mantendrán hasta que el elemento del Real Madrid cambie su forma de vida y se comprometa en regresar al once titular.

“Si James Rodríguez quiere corregir su problema, tiene que cambiar su mentalidad y actitud. Es un tremendo jugador pero no sostiene su carrera: hace un buen partido o dos, pero al tercero ya no puede porque la exigencia es grande. Tiene que empezar el proceso de nuevo; si no, otro tomará la titularidad y no volverá a jugar”, agregó Hector Cruz.