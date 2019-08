Cafú hace contundente comentario sobre Christian Cueva: “Su talento no se despega porque no quiere” [VIDEO]

El frío presente de Christian Cueva es evidente para Marcos Evangelista de Morães, conocido en el mundo deportivo como Cafú. El considerado mejor lateral derecho de Brasil explicó al detalle la poderosa razón por la que el jugador de la selección peruana no ha podido extender su mejor momento.

El dos veces campeón del mundo (en Estados Unidos 94 y Corea del Sur – Japón 2002) y de la Copa América (en Bolivia 97 y Paraguay 99) con la selección de Brasil, aseguró que la carrera de volante nacional no surgirá hasta que el mismo Aladino lo decida.

"Los jugadores tenemos que mostrar compromiso sino no llegamos. En el fútbol actual ya no basta con ser crack. Un crack tiene que dar algo más”, expresó Cafú a Movistar Deportes.

Además, agregó que las habilidades que Christian Cueva posee en el campo no será suficiente mientras que no haya otro valor agregado. “Su rendimiento no se puede sostener porque no quiere. Es un gran jugador. Cueva es un jugador sensacional. Con el tiempo que jugó en Sao Paulo hizo la diferencia", detalló.

Y es que durante las últimas semanas, Cueva recibió una ola de críticas al ser declaro jugador transferible del Santos y salir de los planes del entrenador Jorge Sampaoli, sin embargo, Ricardo Gareca le revalidó su confianza considerándolo en la lista de convocados de la selección peruana, que asumirá la fecha FIFA frente Ecuador y Brasil.