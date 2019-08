¿A lo Paolo Guerrero? El día que Claudio Pizarro también se autoexcluyó de la selección peruana

La ausencia de Paolo Guerrero en la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Ecuador y Brasil generaron mucha polémica. Y más al saber que el Depredador decidió autoexcluirse para estar con sus compañeros del Inter de Porto Alegre.

Este caso hizo recordar a lo que sucedió en el año 2006 entre Franco Navarro (técnico en ese entonces de la selección peruana) y Claudio Pizarro, quien se autoexcluyó para viajar a Alemania y firmar su renovación de contrato con el Bayern Múnich.

“He enviado una carta hace algunas horas a los dirigentes de la Federación informando que, mientras continúe este comando técnico, no jugaré por la Selección. Por lo tanto, pido que no me convoquen para los siguientes partidos. Mi decisión es determinante”, se leyó en la misiva que escribió Claudio Pizarro hace trece años, cuando fue convocado para la Copa Pacífico para enfrentar a la selección chilena.

El actual delantero del Werder Bremen solamente disputó —el de Viña del Mar— uno de los dos encuentros programados con Chile. La selección peruana tenía que recomponerse en Tacna del 3-2 sufrido en la ida, pero ya no con la presencia del atacante de 40 años.

Franco Navarro también dio su versión de los hechos. “Él cometió una falta al abandonar la concentración en Chile. Intenté persuadirlo. Es cierto que antes conversó con el preparador físico Martín Bresán, pero las decisiones las tomo yo. Claudio Pizarro no puede condicionar ni decir quién debe dirigir la selección nacional”.

Luego de trece años, la palabra “autoexcluirse” vuelve a sonar en la selección peruana. Y es que Paolo Guerrero está mentalizado en disputar la semifinal de vuelta de la Copa de Brasil —que da un cupo a la próxima Copa Libertadores—, el 4 de septiembre, contra Cruzeiro, tras haber conseguido una victoria en la ida por 1-0.