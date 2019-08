Ricardo Gareca dio su versión sobre polémica salida de Alfredo Honores de la selección peruana

Este viernes 23 de agosto, Ricardo Gareca dio la lista de convocados para los amistosos que tendrá la selección peruana ante Ecuador y Brasil en dos semanas. Sin embargo, el Tigre también se refirió a la polémica salida de su expreparador de arqueros: Alfredo Honores.

Recordemos que tras su no renovación en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el exintegrante del cuerpo técnico de Gareca dio diferentes entrevistas expresando su molestia y criticando la contratación de Óscar Ibáñez, quien volverá a la selección peruana realizando lo mismo que hizo en la era de Sergio Markarián.

“La Federación me puso en una bolsa de basura y me botó a la avenida Aviación. Si me hubieran dicho hace 6 meses que no iba a continuar, yo miraba la manera de buscar un trabajo porque tengo cosas que pagar. Me incomoda la llegada de Óscar Ibáñez porque estuvo como preparador de arqueros en la ‘Era Markarián’ y Raúl Fernandéz fue un desastre. No tenemos nada que envidiar a los argentinos", dijo Alfredo Honores en una entrevista con Radio Ovación.

La versión de Ricardo Gareca

Ricardo Gareca fue consultado en conferencia de prensa sobre este polémica tema y explicó cómo se dio la salida de Alfredo Honores, con quien además de trabajar en la selección peruana también lo hizo en Universitario de Deportes.

PUEDES VER Alfredo Honores perdió los papeles con Alan Diez tras su polémica salida de la FPF [AUDIO]

“Estamos agradecidos con Honores, nosotros lo trajimos. Trabajamos en la 'U' con él y creemos que se cumplió un ciclo. A él no se lo echó, no se le renovó un contrato que es totalmente diferente. Todos cumplimos un ciclo, nosotros también lo vamos a cumplir en algún momento. Los detalles y los pormenores forman parte de la interna”, manifestó el entrenador de la selección peruana.

“Estamos muy agradecidos con todo lo que nos ha dado. Ahora, esperamos que esta incorporación de Oscar Ibáñez, que es un hombre con experiencia, nos haga crecer más, como todas las decisiones que tomamos”, sentenció Ricardo Gareca.