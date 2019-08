Contundente respuesta de Mohamed Salah sobre el el VAR: “Prefiero el fútbol con errores”

A pesar que la labor del VAR es impartir justicia en jugadas polémicas de los partidos, diversas figuras se han manifestado en contra de la intervención del videoarbitraje, tal es el caso de Mohamed Salah, quien considera que se quita la esencia del fútbol.

La figura del Liverpool se manifestó en contra del uso del VAR tras considerar que se trata de la intromisión de decisiones inoportunas en el desarrollo del compromiso, lo cual es tachado por el conocido como el Faraón de Egipto.

“No me gusta, siempre digo esto. No me gusta porque amo al fútbol como es. Veo el VAR como algo bueno para proteger a los jugadores en acciones peligrosas. Sólo creo que debería ser utilizado en esos casos, para proteger a los jugadores”, declaró Mohamed Salah en una extensa entrevista a CNN.

Asimismo, el atacante de 27 años señaló que el videoarbitraje desvirtúa el desarrollo de los partidos, pues considera que los desaciertos eran parte de la competencia. “Yo acepto el fútbol con errores. Errores de árbitros o errores de jugadores. El fútbol es apasionante con errores”, agregó.

En cuanto a la incorporación del VAR a la Premier League aseguró que una de las ventajas será que podrá agrandar su cifra de dianas conquistadas. “No me gusta el VAR, pero significa que tengo más opciones de marcar más goles”, enfatizó el jugador más importante de la selección de Egipto.