La pregunta del hijo de Cristiano Ronaldo que conmovió a todos: “Papá, ¿tú viviste aquí?” [VIDEO]

Cristiano Ronaldo es uno de los miles de futbolistas que tuvieron que vencer a las adversidades para poder triunfar. En la actualidad, CR7 posee una gran fortuna y es considerado uno de los mejores jugadores de la historia; sin embargo, la humildad nunca lo ha dejado de lado.

Recordemos que el máximo goleador histórico del Real Madrid y actual estrella de la Juventus surgió de una familia pobre de la isla de Medeira, Portugal, y teniendo 12 años tuvo que mudarse a Lisboa para ganarse un nombre en el Sporting Club, que lo hospedó en una pequeña habitación.

PUEDES VER Partidos de hoy 20 de agosto de 2019: Hora y canal para ver los encuentros de todas las ligas de fútbol

Tras haber conseguido casi todo en el fútbol, Cristiano Ronaldo regresó al mencionado lugar acompañado de su gran amigo Miguel Paixao y de Cristiano Jr., el primero de sus cuatro hijos, quien quedó asombrado al conocer los humildes orígenes de su padre.

En una entrevista con TVI de Portugal, el futbolista de 34 años manifestó que quería darle a su heredero una lección de vida, inculcándole de que todas las cosas no se consiguen fácilmente, sino con mucho esfuerzo.a

“Fui con Paixao y con Cristiano Jr. y entramos a la habitación donde me hospedaba. Y mi hijo se volvió y me dijo: ‘Papá, ¿tú viviste aquí?’. Él no se lo podía creer”, contó Cristiano Ronaldo al mencionado canal portugués.

“Me hacía ilusión que viera dónde crecí. Él ya conocía Madeira y la residencia Marques de Pombal. Subió conmigo y allí estaban las mismas personas que vivían por entonces. Me conmovió, si te soy sincero, porque no esperaba ver a las mismas personas y eso me tocó un poco”, agregó el cinco veces Balón de Oro.

PUEDES VER Con la voz entrecortada, Paco Bazán cuenta experiencia relacionada al nacimiento de la hija de Christian Cueva

En esa época, el exdelantero del Manchester United no gozaba de los millones que tiene hoy y tampoco podía era auspiciado por grandes empresas mundiales, por lo que el cinco veces campeón de Champions League espera que esta experiencia le sirva de lección a su hijo mayor.

“Piensas que todo es fácil en esta vida. La calidad de vida, las casas, los coches, la ropa… piensan que todo eso cae del cielo. Eso es lo que trato de inculcar a mi hijo. Incluso cuando hago evento en escuelas. Intento transmitirle que con talento no alcanza. Con trabajo y dedicación creo que puedes conseguir todo aquello que quieres hacer”, finalizó Cristiano Ronaldo.

Las palabras de Cristiano Ronaldo tras darle una lección de vida a su hijo mayor