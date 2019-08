La descripción de Brandon Palacios sobre su amor por Sporting Cristal que emocionaría al Chorri [VIDEO]

Dinastía en el Rímac. El último domingo Brandon Palacios anotó su primer gol en primera división con la camiseta del Sporting Cristal. Al término del encuentro frente al Sport Boys, el joven futbolista explicó la alegría que lo embargaba al lograr uno de sus sueños, el mediocampista emitió conmovedoras frases que podrían hacer llorar de emoción a su padre, el Roberto ‘Chorri’ Palacios.

Brandon puso la cereza en la goleada sobre la ‘Misilera’. Un centro de Christian Ortiz desde la banda izquierda fue bien aprovechado por el mediocampista ‘celeste’ que la empalmó con la zurda para firmar el 4-2. Su celebración no fue para menos, fue a gritar su primara anotación con la hinchada.

Culminado el partido, Brandon Palacios fue requerido por la prensa. Al ser preguntado sobre su debut con la camiseta de Sporting Cristal, el jugador de 21 años dejó una frase que emociona a cualquier hincha ´celeste’ y más aún a su padre, el recordado Chorrillano Palacios.

“Es el mejor debut que he podido tener, me alegro bastante porque es el equipo de mis amores, por el equipo por el que me rompo el alma, conn el que lloro, me alegro, río, porque eso es lo que me transmite Sporting Cristal. Haberlo hecho de la mejor manera con un gol, me encanta”, fueron las palabras del futbolista rimense.

El centrocampista hizo divisiones menores en el club de La Florida, y en el 2018 pasó al primer equipo, sin embargo no llegó a debutar. Luego buscó mayor continuidad y pasó a defender las camisetas del UTC Cajamarca y de la Universidad San Martín. Para el Torneo Clausura regresó a su casa y obtuvo su ansiado debut.