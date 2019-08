Karla Ortiz tomará acciones legales tras declaraciones de Natalia Málaga

La lamentable participación de la selección peruana de vóley femenino en los Juegos Panamericanos Lima 2019 ha desencadenado una serie de frases polémicas hacia Karla Ortiz, capitana del mencionado equipo nacional.

La voleibolista peruana, tras dejar mal la imagen de la Federación Peruana de Voleibol (FPF), recibió críticas de reconocidas exjugadoras, como es el caso de Natalia Málaga, quien manifestó su desacuerdo y reveló lo que ganaría Karla Ortiz.

“Ellas pueden tener un sueldo razonable, pero no puede salir Karla Ortiz como cabeza de grupo a decir que no tiene pensión. Ellas reciben apoyo al deportista, recibe una plata por su club y no diré si tienen sueldo de la Federación porque dirán que es una porquería, porque será entre 5 y 7 mil soles. ¿Es poco? Y encima dicen que no tienen plata para el pasaje. ¿Qué dirían mis dirigidas (las juveniles)? Ninguna me falta y cuando no han podido venir yo les he dado para el pasaje”, dijo la medallista de plata en Juegos Olímpicos de Seúl 88 en conversación con Movistar Deportes.

#NataliaMálaga: "El tema es el engreimiento de la jugadora peruana que quiere cobrar lo que dice que vale cuando no lo vale"



No te pierdas la entrevista este lunes a las 8:00 p.m en #ZonaDeAtaque



Mira el programa en donde estés #MovistarPlayPerú ▶ https://t.co/adIl09pgie pic.twitter.com/sApddTX6TP — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) August 17, 2019

La réplica de Karla Ortiz no se hizo esperar, ya que a través de Twitter anunció que se reunirá con su abogado para tomar acciones legales contra la entrenadora del elenco juvenil de la selección peruana de vóley femenino.

“El día de mañana estaré reuniéndome con mi abogado para saber las acciones legales que tomaré por declaraciones que faltan a la verdad”, se lee en la publicación que hizo la jugadora peruana adjuntando el video de la entrevista que le realizaron a Natalia Málaga.

Karla Ortiz anunció en Twitter que tomará medidas legales contra Natalia Málaga.

Las palabras de Karla Ortiz que originó la polémica en torno a la selección peruana de vóley