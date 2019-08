FIFA y Conmebol descartan intervención a la Federación de Fútbol

El último viernes se realizó la Asamblea de Bases para aprobar los nuevos Estatutos de la Federación Peruana de Fútbol, los cuales contaron con el respaldo mayoritario de los asambleístas presentes en la Videna.

El documento obtuvo 31 votos a favor de los 39 representantes, es decir, el 80 %. Sin embargo, el italiano Luca Nicola de la FIFA señaló que la aprobación final se tiene que dar con 31.2 votos acorde a la normativa internacional. Solo faltó un voto para redondear la aprobación.

Se pudo conocer que el espíritu de FIFA y CONMEBOL no es intervenir la FPF. La realidad peruana no tiene punto de comparación con Uruguay y Argentina, países donde sí se vieron obligados a intervenir por falta de transparencia en las elecciones y porque sus candidatos no habían aprobado el test de idoneidad. Ahora los nuevos Estatutos deberán encontrar su mejor versión y ser elevados nuevamente a FIFA y CONMEBOL el 15 de septiembre para su validación y pueda convocarse a Asamblea de Bases el 14 de octubre.

Los nuevos Estatutos de la FPF establecen que para ser presidente de dicho ente el candidato debe ser peruano, ser mayor de 30 años y haber ejercido cargo directivo durante tres años en los últimos 7 y que la nueva Asamblea de Bases esté conformada por: 18 Clubes de Liga 1, 10 Clubes de Liga 2, 25 Ligas Departamentales, 7 Representantes de la Asociación de Jugadores, 1 Representante de la Asociación de Entrenadores, 1 Representante de la Asociación de Árbitros, 1 Representante de la Asociación de Fútbol Femenino, 1 Representante de la Asociación de Fútbol Playa y 1 Representante de la Asociación de Futsal.