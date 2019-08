Carlos ‘Mina’ Zambrano: “En el deporte tú ganas o pierdes, pero lo importante es mantenerse”

Por: Carlos Rosales

La vida es un camino de retos, donde perder y ganar está permitido. Al menos, así lo entiende Carlos ‘Mina’ Zambrano, un reconocido boxeador peruano que nos regaló la hermosa ciudad de Chincha, y que ha demostrado que lo importante en el deporte es mantenerse y luchar en la vida para llegar al éxito.

¿Desde muy joven estaba en tus planes dedicarte al boxeo?

En realidad, dedicarme de lleno, no. Siempre fue un hobby, un extra. Ese hobby se convirtió en mi trabajo, mi sustento y que desde luego me gusta. Si no me gustara no me podría poner los guantes.

¿Qué dificultades tuviste que pasar?

El apoyo moral siempre lo tuve. Hablando económicamente, cuando comenzaba en el mundo del boxeo, en Chincha la familia Apolaya como que me adopta. Hasta el día que yo partí a Lima, me dieron estudios, comida.

¿Cómo así decides dejar el boxeo amateur para convertirte en profesional?

Mucha gente me decía que yo tenía el talento para el boxeo, porque a veces yo no me lo creía. Luego me di cuenta de los logros que iba consiguiendo, y en los Juegos Panamericanos Rio 2007 me decido a convertirme en boxeador profesional.

¿Qué se siente perder un invicto en el boxeo?

Perder era algo para lo que yo estaba preparado. Para lo que no estaba preparado era cómo, cuándo y dónde. Sabía que algún día tenía que perder. De que dolió, dolió.

¿Sigue doliendo?

Ahora lo llego a entender con mayor claridad. En el deporte tú ganas o pierdes, lo importante es mantenerse, seguir entrenando y apuntando al objetivo principal.

¿Qué hiciste para recomponerte?

Yo siempre en mis entrenamientos doy el 120%. Ahora nada más intento cambiar de estilo para que el rival no lo entienda. A partir de esa derrota se cambió el formato de Carlos ‘Mina’ Zambrano. El 80% del boxeo es psicológico.

¿Qué piensas que te falta cumplir en la vida?

Yo creo que en el mundo deportivo llegué a conseguir casi todo. En la vida personal, me falta caminar. Tengo un par de empresas que me falta sacarlas más a flote, brindo charlas en colegios y centros penitenciarios. En la vida uno nunca termina de aprender.

¿Cuál crees que ha sido el factor más importante para los triunfos que has obtenido?

La humildad. Eso es lo que me ha abierto muchas puertas. Obviamente que también el trabajo.

¿Si no hubieras sido boxeador, a qué te hubieses dedicado?

Yo hubiese querido ser futbolista. Ese era mi sueño.

¿Y si tuvieses la oportunidad de retroceder el tiempo y cambiar algo en tu vida?

No ser boxeador. Por más que me gusta, es muy sufrido. Tuve que dejar familia, costumbre, amigos, mi Chincha. Fue la terquedad la que me ayudó a salir adelante y me siento feliz con lo que hago porque nadie me regaló nada.