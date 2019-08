Zinedine Zidane: “Parecía que Gareth Bale se iba, pero ahora voy a contar con él”

Gareth Bale y el Real Madrid parecen llevar una saludable relación. Botón de ejemplo de ello es que Zinedine Zidane, mediante una conferencia de prensa, esgrimió que las cosas con el delantero galés están en buen puerto y que en esta temporada será considerado.

A ello le sumó que espera que Gareth Bale no entre en complicaciones para formar la oncena titular del Real Madrid, un gesto que no se vio la temporada pasada.

“Estoy contento con mis futbolistas y nos encontramos centrados únicamente en el partido de mañana (sábado 17 de agosto contra el Celta de Vigo). Por otro lado, parecía que se iba, pero sigue aquí”, explicó Zinedine Zidane.

“Las cosas cambiaron y ahora voy a contar con él”, agregó el estratega del Real Madrid, quien al ser consultado sobre la probabilidad de integrar a demás jugadores, Zinedine Zidane detalló que está a gusto con el equipo merengue con el que cuenta en estos momentos.

Pero eso no fue todo, pues también se refirió a la andanada de comentarios que recibe el Real Madrid. “Me conformo con lo que tengo en la plantilla, lo he hablado con la persona encargada y el resto no nos interesa. Siempre voy a sonreir porque jugamos al fútbol y nos encanta”, sentenció Zinedine Zidane.