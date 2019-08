John Trebejo, medallista de oro en karate: “Un taxista me reconoció y no me cobró el pasaje”

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 permitieron conocer a cientos de deportistas peruanos que luchaban en silencio alcanzar sus sueños. La histórica performance de la delegación peruana conmovió al país y muchos de ellos recibieron diferentes muestras de gratitud, como por ejemplo John Trebejo.

El integrante del equipo peruano que ganó la medalla de oro en karate-kata, junto a Carlos Lam y Oliver Del Castillo, admitió que quedó impresionado por la cantidad de público que fue a apoyarlos y que el polideportivo de Villa El Salvador, por momentos, fue un “loquerío”.

Asimismo, John Trebejo reveló una increíble que vivió con un taxista tras salir de la Villa Deportiva Panamericana. El karateca peruano se mostró sorprendido cuando el conductor del vehículo no le aceptó su dinero, ya que estaba agradecido por su participación en los Juegos Panamericanos 2019.

“Lo impresionante es que al día siguiente, cuando salía de la Villa Panamericana, me movilicé en taxi de un sitio a otro y el taxista no me cobró. Yo le quería pagar porque sabía que era su trabajo, pero no quería. Estaba con la casaca (de Perú) porque me estaba yendo de la Villa. Fue bonito”, manifestó John Trebejo en una entrevista con Radio Capital.

DATO: Perú terminó su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019 con 39 medallas en total (11 de oro, 7 de plata y 21 de bronce).