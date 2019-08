Barcelona vs Athletic Bilbao EN VIVO vía ESPN Movistar: fecha, hora y canales para ver la Liga Santander

Barcelona vs. Athletic Bilbao EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la primera fecha de la Liga Santander 2019-2020, se enfrentan este viernes 16 de agosto, desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN, Movistar+, beIN Sports. Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República ha preparado una cobertura especial para informarte ONLINE minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

El cuadro ‘culé’ llega al inicio de la Liga Santander 2019-2020 como el actual monarca del fútbol español. Barcelona se hizo del título la anterior campaña del fútbol español, sin embargo aún está en deuda en la Champions League, la cual le ha sido esquiva en los últimos años. En la directiva se han trazado la meta de hacer historia en la nueva edición de la disputa por la ‘Orejona’, es por eso que en la interna han decidido invertir fuertemente en el mercado y contrataron a dos jugadores competitivos como el holandés De Jong y el francés Griezmann.

Con el holandés ganarán juego y orden en el mediocampo, mientras que con el galo tendrá una cuota más de gol, sumados a el poderío de Lionel Messi y Luis Suárez.

El Barcelona llega con un buen promedio a esta temporada de la Liga Santander. En las vísperas superó 2-1 ante Arsenal por el trofeo Joan Gamper, luego se enfrentó dos veces al Nápoli. Ambos duelos fueron en Estados Unidos y los terminó ganando por 2-1 y 4-0 respectivamente.

Lionel Messi no participó de esos enfrentamientos al estar lesionado, al no recuperar al 100% tampoco estaría frente al Athletic Club. Debido a esto se espera que Suárez, Dembele y Griezmann en el once inicial.

El cuadro vasco culminó realizando una campaña aceptable en la última temporada, el Athletic Club Bilbao se mantuvo en posiciones de disputa por clasificar a la Europa League. Comenzó muy mal el campeonato pero recuperó el rumbo a la mitad del mismo y cerró la campaña modestamente. Ahora su objetivo es aprovechar su intensidad para pelear el partido de igual a igual desde la etapa inicial.

El español Gaizka Garitano y sus dirigidos afrontaron 8 duelos amistosos antes del inicio de la la Liga Santander. El balance fue el siguientes: cuatro victorias, 3 empates y una derrota. Sus últimos dos cotejos fueron: empate 2-2 ante la Roma, y luego superó 2-1 al Mirandés de la segunda división del fútbol español.

Barcelona vs. Athtletic Bilbao: horarios para ver la Liga Santander

- Perú - 2:00 p.m.

- Ecuador - 2:00 p.m.

- Colombia - 2:00 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington) - 2:00 p.m.

- Bolivia – 3:00 p.m.

- Venezuela - 3:00 p.m.

- Argentina - 4:00 p.m.

- Chile - 2:00 p.m.

- Uruguay - 4:00 p.m.

- Brasil – 4:00 pm

Barcelona vs. Athletic Bilbao: historial de enfrentamientos

El último duelo que sostuvieron Athletic Bilbao y Barcelona en el nuevo San Mamés se dio en febrero del 2019. Aquél día no se hicieron daño e igualaron sin goles. El último triunfo ‘culé’ en territorio vasco se dio en octubre del 2017 cuando ganó 2-0.