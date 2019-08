Binacional pasa la página de la copa

Puno. El plantel de Binacional no gana hace tres partidos, pero el plantel no lo toma con desesperación. Consideran que están por la senda correcta, pues el nivel de juego se mantiene, aunque los resultados no lo acompañan.

El volante de Binacional, Edson Aubert, tiene sobrada experiencia para saber que estas rachas existen en el fútbol. Señala que la desesperación vendría si estuvieran jugando mal.

PUEDES VER: Binacional dio dura pelea pero fue eliminado de la Copa Bicentenario

“Estamos tranquilos, son tres empates, hemos remontado el día sábado. El partido lo dominamos nosotros y los penales son cosa de fortuna. Ahora esperamos ganar el domingo”, expresó.

El equipo entrenó ayer en Caracoto. En el reinicio del Clausura, Binacional visitará este domingo a Municipal. El partido va a la 1:15 p. m. en Huacho.