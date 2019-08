Acuy, para todos

Lambayeque. El futbolista chiclayano Luis Acuy aprovechó un “cachito” de opción que le dio Nolberto Solano para ser titular en la selección Sub 23 y no la desaprovechó; terminó demostrando su calidad y más allá de no haber logrado medalla, queda la satisfacción de que sudó la camiseta como se debe y que su juego lo podría llevar al equipo mayor.

La República dialogó con el jugador de Pirata F.C., quien reconoció que hasta ahora va logrando lo que se propone.

“Creo que traté de aprovechar de la mejor manera la experiencia que pude tener. Ya había vestido la camiseta de Perú en menores, pero en la Sub 23 es distinto; hay muchas cosas que no las tienes en los clubes, además del prestigio que te da vestir la camiseta de la Selección”, dijo.

En este sentido reveló que trabajará para ser convocado por Ricardo Gareca. “Todos quisiéramos estar en el grupo que tiene el profesor Ricardo (Gareca); entonces toca trabajar en los próximos meses y el próximo año para ser tomado en cuenta”, agregó.

El futbolista viene entrenando en la cancha de la Videnita de Chiclayo junto a su equipo, Pirata F.C.

Evolución

El talentoso futbolista Luis Acuy ha jugado por Alianza Atlético de Sullana, también lo hizo por Universidad San Martín. Ahora juega en Pirata F.C. y ha tenido la posibilidad de estar en las selecciones de menores, desarrollando buen fútbol.