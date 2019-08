Cenaida Uribe lanzó fuerte crítica contra la capitana de la selección peruana de vóley [VIDEO]

Karla Ortiz, capitana de la selección peruana de vóley, realizó polémicas declaraciones contra Federación Peruana de Vóley (FPV) luego de recibir malos tratos previo a la participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019 donde lograron el sexto puesto.

Después de la dura caída en fase de grupos por 3-0 ante República Dominicana que dejó fuera de carrera por una medalla, la integrante de la Bicolor se mandó con todo. “Agradezco a los colegios que nos han brindado sus canchas para entrenar, no teníamos agua. Nadie sabe la realidad que nosotras pasamos día a día, lo que hacen es juzgarnos, criticarnos, decir que no servimos para nada, pero no saben lo que pasan todas estas niñas”, expresó.

Sin embargo, recibió el apoyo de algunos hinchas nacionales que respaldaron a las jugadoras como también le llegaron duras críticas de algunos representantes del vóley. El primero en responder a Ortiz fue el capitán de la selección peruana masculina, Eduardo Romay, quien contó los ‘privilegios’ que tienen sobre ellos.

"El femenino recibe sueldos, almuerzos, auspicios, mochilas, tiene la Videna todo el año. Por motivos organizacionales de los Panamericanos les quitaron eso 2 semanas y se ha creado una discusión. Todo lo que Karla reclamo, lo tienen”, publicó Romay en Twitter.

Mientras que la exvoleibolista Cenaida Uribe, también arremetió contra Ortiz por denunciar los malos tratos de la FPV cuando ya estaban eliminadas. “Bueno, eso yo lo sé hace tiempo pero son ellas las indicadas en decirlo. Fácil es decirlo ahora que has perdido, tendrían que hablar antes, no tienen porque dejarse maltratar porque ellas vienen a dejar todo, pero también deberían exigir que se las respete. Es responsabilidad de la Federación”, señaló al diario El Popular.