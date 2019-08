Comparan posta de Perú en Toronto 2015 con la de Chile en Lima 2019 [VIDEO]

Lima 2019 fue un rotundo éxito. La clausura de los Juegos Panamericanos fue la situación propicia para demostrar que Perú puede hacer grandes eventos deportivos. Parte de la ceremonia de cierre fue darle la posta a Chile, país que organizará Santiago 2023.

A través de un video de YouTube se viralizó una comparación en la cual se puede ver el recibimiento de Lima 2019 y Santiago 2023. A pesar del gran despliegue de los chilenos en el estadio Nacional de Lima, parece que los televidentes no quedaron muy felices con lo mostrado.

En Toronto 2015, Estefania Castilla fue la cantante que entonó el himno del Perú. Tras esto, se realizó una pequeña muestra de la cultura peruana, donde se incluyó la marinera, huaylas y los danzantes de tijera.

En Lima 2019, Alejandra Ramírez fue la encargada de entonar las letras del himno de Chile. Los mellizos Power Peralda, reconocidos bailarines sureños fueron los encargados de elaborar la coreografía “Fuego de Campeones”. Tras esto, la famosa cantante Francisca Valenzuela lució su voz.

El video tiene más de cinco mil reproducciones en YouTube. No obstante, los fanáticos del deporte se han pronunciado en la sección de comentarios contra la presentación de los chilenos en Lima 2019.

“Soy de Chile y considero que la presentación de Perú fue espectacular. Chile una vergüenza. Los Power Peralta no representan bailes del país, no sé qué hacían ahí. Francisca Valenzuela, qué pena no haber aprovechado tremendo escenario e infraestructura que había en el estadio Nacional de Lima”, escribió un ofuscado usuario chileno.

“Bonita presentación la de Chile, pero no hay nada que comparar. No se mostró nada de su cultura,bailaron música moderna, de quién sabe qué origen tenga. Sería bueno que en sus Juegos Panamericanos usen a condorito, así como Japón usó a Mario Bros”, indicó otro usuario en YouTube.