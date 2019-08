Capitán de vóleibol masculino criticó revelaciones de Karla Ortíz tras eliminación en Lima 2019

Luego de la dura eliminación en los Juegos Panamericanos 2019, la voleibolista nacional Karla Ortíz dejó al descubierto a la FPV (Federación Peruana de Vóley) tras asegurar que no tuvieron el apoyo necesario para encarar este magno evento; sino otro destino hubiera tenido el team femenino de vóley.

“Primero agradezco a los colegios que nos prestaron sus canchas para que nosotras podamos entrenar. No teníamos cancha, no teníamos agua. Son cosas que en verdad al hablarlo voy a perjudicar más a mi federación, lo cual no quiero”, confesaba Karla Ortíz el pasado viernes, luego de la derrota peruana a manos de República Dominicana.

Sin embargo, una revelación terminó por provocar replica por parte de otro elemento nacional. “No desmerezco al vóley masculino, ni mucho menos al vóley de menores, ni juvenil. Son nuestro equipo también, pero somos la categoría mayores, un equipo de mayores que tratan mal. Yo no he pasado esto en una categoría mayores, fácil y hasta me sancionan por las cosas estas. Nos piden resultados, pero vamos a ver como nos tratan y no nos están tratando bien”, manifestó Ortíz.

Rápidamente, el capitán del equipo peruano de vóley Eduardo Romay respondió sin tapujos, a través de sus redes sociales, las duras revelaciones de la deportista peruana.

“El femenino recibe sueldos, almuerzos, auspicios, mochilas, tiene la VIDENA (3 canchas del mejor suelo y condiciones) TODO el año. Por motivos ORGANIZACIONALES de los Panamericanos les quitaron eso 2 semanas y se ha creado una discusión. Todo lo que Karla reclamo, lo tienen”, subraya en primera instancia Romay.

“La selección femenina tuvo por 2 semanas lo que el masculino ha sufrido toda la vida. Bienvenidas chicas. ¿Karla se “excusa” de los resultados por las ultimas 2 semanas? ¿Y el resto del año no tuvieron todo? No nos conformamos. Pero la FPV nos da lo suficiente para la mejora”, acotó Eduardo Romay.