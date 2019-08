Carrascal y la presión en River: “Presión era jugar en mi barrio: el que perdía se agarraba a cuchillazos”

Entre pistas, arcos formados por dos piedras y “cuchillazos”. Así describió el colombiano Jorge Carrascal, jugador de River Plate, su relación con el fútbol en su adolescencia.

El volante de 21 años aseguró que tardó en acostumbrarse al fútbol argentino y fue consultado sobre la presión que siente al ingresar al Monumental por el diario Olé.

El potencial del jugador fue avizorado por Marcelo Gallardo, quién lo llevó a la Súperliga Argentina en enero de este año. Antes, defendía la camiseta del equipo ucraniano Karpaty Lviv.

Ahora que Carrascal vive un buen momento en River, donde es habitual titular, el medio argentino le preguntó si en los primeros meses su no consolidación se debió a la presión.

“¿Presión? No. Yo la verdad no sé por qué algún futbolista puede sentir presión por jugar: es lo que a uno le gusta, lo que te da felicidad. Dentro de una cancha uno se tiene que sentir orgulloso, disfrutar. Eso no es presión”, respondió tajante.

Luego, confesó etapas de su adolescencia en su localidad natal, Alameda la Victoria: “Presión era jugar en mi barrio, donde se ponían dos piedritas y hacías los arcos y en los campeonatos contra los otros vecindarios y el que perdiera se agarraba a cuchillazos contra el rival. Eso es presión”.

Al símil, añadió las realidades que viven los futbolistas en Colombia, donde según él las oportunidades escasean. "Hay muchos talentos que se han perdido por eso: porque es eso o robar, es eso o terminás en una cárcel, o terminás muerto. No te brindan salidas”, apuntó.

El otro detalle que suelta Carrascal es sobre que hubiera sido de él si no alcanzaba ser futbolista. Indicó que si no estaría preso, andaría robando. “Y bueno, la verdad es que si yo no hubiera tenido ese apoyo familiar, o el de varias personas que me apoyaron mucho, ahora mismo yo estaría en Cartagena y si no estaría preso estaría por ahí robando”, confesó el jugador del equipo ‘Millonario’.