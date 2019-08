WWE: The Rock afirmó que se retiró silenciosamente de la lucha libre [VIDEO]

La apretada agenda de Dwayne Johnson en Hollywood ha provocado que tome una decisión que ha sorprendido y al mismo llene de tristeza al universo de la WWE. Y es que el popular The Rock ha afirmado que se retiró silenciosamente de la lucha libre.

Recordemos que The Rock no es un luchador en constante actividad desde su retiro como tal en 2002, y aunque en 2003 tuvo varias apariciones, y en 2004 una, el Campeón del Pueblo decidió meterse de lleno en la industria del cine a partir del último año mencionado.

Las últimas apariciones del actor de 47 años en un ring de WWE, como luchador, fueron en el 2012 (contra John Cena) y en el 2013 (contra CM Punk y nuevamente ante el Rapero Mayor por el título máximo de la empresa). Sin embargo, tal parece que ya no volveremos a ver a The Rock en esa faceta.

El último sábado 3 de agosto, durante el programa de televisión Live With Kelly And Ryan, el ocho veces campeón de la WWE y dos veces monarca de la WCW admitió que extraña la lucha libre, pero que silenciosamente se retiro de ese deporte.

“Echo de menos la lucha libre, me encanta la lucha libre. Sí. Me retiré silenciosamente de la lucha libre porque tuve la suerte de tener una carrera realmente maravillosa y lograr lo que quería lograr. Pero no hay nada como estar frente a un público en vivo, frente a una audiencia en vivo, con un micrófono en vivo, como ambos saben. Además, crecí en la lucha libre. Para muchos de ustedes que no lo saben, mi abuelo era luchador, mi papá también, toda mi familia. Y la primera vez que fui a ver un combate de WWE fue en el Madison Square Garden y fue un gran pago por evento, y fue divertido. Eso contribuyó a llevarme a dónde estoy hoy en día", dijo.

Si bien The Rock no regresaría para luchar alguna superestrella del momento, hay rumores de que podría volver a aparecer en WWE para algún segmento en especial y entretener al público.