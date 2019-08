Lima 2019: La dupla de oro del frontón

Por: Julio Estrada

Campeones. Kevin Martínez y Claudia Suárez clasificaron a la final de frontón peruano y aseguraron dos medallas más para el Perú. Los partidos decisivos son este sábado 10 de agosto.

El frontón peruano está a solo dos partidos de conseguir uno de los logros más importantes de su historia como deporte oficial. Kevin Martínez y Claudia Suárez clasificaron a la final de Lima 2019 completando cuatro encuentros sin conocer la derrota, de esta manera aseguraron dos medallas más para la delegación nacional.

El primero en competir fue el siete veces campeón nacional Kevin Martínez, quien se vio sorprendido en el primer set por el argentino Guillermo Osorio. El frontonista albiceleste, incluso, se puso 5 puntos arriba en un momento, pero el peruano no dejó que la adversidad lo consuma y una vez que se asentó en la cancha logró voltear el marcador para ganar el set por 15-13. El segundo fue más parecido a lo que vimos en los últimos tres días (15-9) y ya teníamos un finalista asegurado (el primero en su categoría).

PUEDES VER El grosero error de logística por el que la selección de basquet argentina quedó eliminada en Lima 2019 [VIDEO]

“Contento porque pude revertir el partido. Guillermo me sorprendió, entró a dar el todo por el todo y me complicó. Pero yo he volteado muchos partidos en mi carrera, me considero un especialista en voltear partidos porque tengo un trabajo mental y físico que me respalda”, aseguró Martínez.

El rival del campeón peruano se definirá entre el ganador del duelo de hoy entre el mismo Osorio y el estadounidense Salvador Espinoza, contendientes a quienes ya derrotó con anterioridad. Pero Kevin no se confía y saldrá a asegurarse que la medalla de oro se quede en casa.“Te da algo de confianza (enfrentar a quien ya venciste) pero yo no busco hacer lo mismo, no me duermo en mis laureles sino que sigo constante, es una final, cada partido es una historia aparte”, agregó.

PUEDES VER Selección peruana sub 23 ganó por penales a Ecuador y quedó séptimo en los Juegos Panamericanos 2019

Habían pasado pocos minutos desde que nos enteramos que ya habíamos asegurado una medalla más, cuando Claudia Suárez le dio otra alegría al Perú. La deportista más laureada del frontón peruano no tuvo problemas para superar a la chilena Rosario Valderrama en dos sets seguidos (15-5 y 15-3) y colocarse en la final de este sábado 10. Nuestros dos representantes disputarán el oro este sábado a las 4:00 p.m. en el Complejo de Villa María del Triunfo.

Una misión posible

Dos medallas de oro en la primera aparición del frontón peruano en unos Juegos Panamericanos serían un justo premio a un esfuerzo que aún está lejos de terminar. La consigna es clara: insertar a nuestro deporte bandera dentro de la pelota vasca a nivel mundial.

“Venimos trabajando hace años en internacionalizar nuestro deporte y este es un paso grande. Aún nos falta, hasta el momento tenemos algo de 13 países que ya lo juegan, hay canchas oficiales en Costa Rica y en México. Lo que sigue es avanzar un poco más hacia los vascos, ellos son muy cerrados, nos han dado el pase, pero todavía no se incluyen totalmente”, indicó Suárez, de 51 años.

Superiores. El nivel mostrado por Martínez y Suárez los colocan como claros favoritos.

Las cifras

12 puntos consiguieron Martínez y Suárez en la etapa preliminar. Invictos con puntaje perfecto.

1945 fue el año en el que nació el frontón peruano en el Club Regatas Lima.