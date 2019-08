Dani Alves pisó el Morumbí de Sao Paulo y tuvo un apoteósico recibimiento [VIDEO]

Daniel Alves, en su presentación como nuevo jugador del Sao Paulo, dijo este martes que cumple un sueño al vestir la camiseta del Tricolor y advirtió que regresa a Brasil con “espíritu de campeón” para seguir ganando títulos y no para “finalizar su carrera”.

“No quiero que piensen que vengo aquí a finalizar mi carrera, tengo muchos objetivos por delante y uno de ellos es hacer historia con el Sao Paulo”, señaló Daniel Alves, quien firmó un contrato con el cuadro paulista hasta diciembre de 2022.

"SAO PAULO NO CONTRATO UN JUGADOR, CONTRATO UN HINCHA"#CentralFOX | Dani Alves fue presentado en un Morumbí repleto como nuevo jugador del Tricolor. pic.twitter.com/P8RxNwoMpc — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 7, 2019

Entre sus próximas metas, citó que intentará ser convocado para el Mundial de Qatar 2022 y que eso pasa, en su opinión, “por estar en un club en el que pueda conseguirlo” y que crea en su “profesionalismo” y su “historia”, como ha hecho el Sao Paulo.

“La primera cosa que solicite para Sao Paulo es que necesito solidez en el proyecto, preciso estabilidad deportiva porque tengo objetivos más para adelante. Sé de las dificultades que supone volver a Brasil, pero los sueños son superiores a cualquier dificultad”, manifestó el jugador de 36 años.

El capitán de la selección brasileña, reciente campeón y mejor futbolista de la Copa América 2019, afirmó que “soñó con este momento” y que ahora espera “retribuir la confianza” que han depositado en él para “aspirar a cosas importantes” con “compromiso”, “sacrificio” e intercambio de experiencias".

Dani Alves usará la ’10′ en el Sao Paulo

Dani Alves llevará el número 10 a la espalda, un dorsal extraño para un defensa, pero escogió él mismo porque estaba libre. “Vengo aquí para sumar y ese estaba libre, no es porque quiero ser más importante que nadie, simplemente estaba libre y decidí tomarlo. No para que piensen que como vengo de Europa soy mejor que ellos, soy igual y quiero ser tratado de la misma forma”, expresó el ex FC Barcelona.

A pesar de que lleva un mes prácticamente sin actividad, el futbolista con más títulos en la historia del fútbol (40) se puso a disposición de su nuevo técnico, Cuca, para tener ya algunos minutos en la próxima jornada del Brasileirao, donde Sao Paulo se medirá en el Morumbí al líder, el Santos del argentino Jorge Sampaoli.

“Si es el sábado mejor que la próxima semana. Vengo para ayudar, a trabajar para que las cosas sean mejores”, afirmó Dani Alves para subrayar que "domina todas las posiciones, en el medio y lateral y que es “bastante disciplinado tácticamente”.

¡TERRIBLE RECIBIMIENTO! Dani Alves pisó el Morumbí, repleto de gente, y la euforia se adueñó de la noche en San Pablo. pic.twitter.com/kzxHNrr9KO — SportsCenter (@SC_ESPN) August 7, 2019

