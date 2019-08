Ex Barcelona recibió insultos racistas en su debut con el Zenit de Rusia [VIDEO]

El ex Barcelona Malcom no ha tenido un inicio agradable en su nuevo equipo Zenit. La escuadra catalán confirmó su salida del extremo izquierdo a cambio de 40 millones de euros hacia los de San Petesburgo, pero su debut no fue el más cómodo posible.

El fin de semana pasado, Malcom saltó al campo del ‘Krestovski’ y parte de la afición expuso un cartel protestando contra su fichaje.

“Gracias a los líderes por su fidelidad a las tradiciones”, señalaba de forma sarcástica la pancarta; y es que antes solicitaron que el Zenit mantuviera ‘la tradición’ de no concretar refuerzos de color.

Este acontecimiento ha llevado al Zenit San Petesburgo a considerar su venta sólo 3 días después de su arribo a las arcas del club.

Según señala Ria Novosti (medio ruso), Zenit podría buscarle un nuevo equipo en enero a Malcom. “El Zenit podría vender a Malcom en enero por problemas con el racismo. Los aficionados no le han aceptado”, afirma la agencia internacional.

Malcom cortó una breve etapa como futbolista del Barcelona. El atacante brasileño no tuvo demasiada participación con Ernesto Valverde en el banquillo culé la temporada pasada y disputó poco más de 1000 minutos repartidos en 24 encuentros oficiales.