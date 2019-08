Carlos Ascues anotó su primer gol con Orlando City en la MLS [VIDEO]

Carlos Ascues ayudó a su equipo Orlando City a volver por la senda del triunfo en la Major League Soccer (MLS). El conjunto de ‘Los leones’ venció 2-0 al FC Dallas. El volante peruano arrancó de titular, disputó un gran partido y convirtió su primer tanto con la camiseta del cuadro norteamericano.

Tesho Akindele abrió el marcador para el equipo del peruano a los 13′. Este tanto le permitió al Orlando City hacerse con el dominio del juego y contar con mayores oportunidades de gol.

El gol de Carlos Ascues llegó a los 92’. El norteamericano Sacha Kljestan le brindó una genial asistencia de taco al peruano, quien se encontraba bien ubicado dentro del área. Rápidamente el ‘Patrón’ sacó un remate para sellar la victoria.

Orlando City acabó con una racha de tres partidos sin ganar y llegó al noveno lugar de la Conferencia del Este de la MLS. El equipo del peruano tiene 29 puntos y está a 4 de la zona de playoffs.

El peruano había sido titular en la derrota en casa ante New York City (0-1) y luego no jugó ningún minuto en la caída por 4-1 ante New England Revolutions.