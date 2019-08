Ricardo Gareca revela que importante club español intentó ficharlo

Ricardo Gareca ha tenido cuatro años estupendos a cargo de la selección peruana. Desde llegar al tercer puesto de la Copa América 2015, pasando por clasificar a una Copa del Mundo (Rusia 2018) luego de 36 años, hasta llevar a Perú a una final continental tras más de 40.

El técnico de la selección peruana reveló a la radio ADN del país sureño que estuvo muy cerca dirigir a la U de Chile, no obstante negoció también con el club español Celta de Vigo.

“Hubo un interés real de Universidad de Chile. Me habló muy bien de la U el “Ingeniero” Pellegrini. Una de las visitas que hice en Europa fue al Manchester City. Me dio la posibilidad de un acercamiento y nos trataron maravillosamente bien. El “Ingeniero” me había hablado muy bien de cómo es como club la U”, comentó el entrenador de la selección peruana de fútbol.

“Yo tuve una reunión con ellos y fue algo muy real. Pero más adelante hubo una confusión porque también yo tuve una reunión con gente de España en Chile, con el Celta de Vigo que me citaron en Chile, y me estaban esperando los medios chilenos creyendo que iba a arreglar con algún equipo”, reveló Ricardo Gareca.

El Celta de Vigo milita en LaLiga Santander de España y es uno de los equipos más populares en Galicia. El club fundado en 1923 tiene como gran hazaña haber conseguido la Copa Intertoto del año 2000.