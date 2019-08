Edison Flores alborota a fanáticos por sus fotos con delfín [FOTO]

No cabe duda que Edison Flores es uno de los jugadores más queridos por la hinchada peruana. El volante suele ser halagado por los seguidores del equipo de Ricardo Gareca, quienes resaltan su humildad y carisma.

En esta ocasión, el ‘orejas’ lo volvió a hacer. Unas fotografías difundidas a través de redes sociales lo muestra junto a un amistoso delfín. El volante sonríe y besa al simpático animal, desatando ternura entre los usuarios.

Cuando piensas que ‘El orejas’ no puede ser más tierno, ¡pum! Se toma fotos con un delfín. Cositaaa. 🥺😍 pic.twitter.com/X0tCEL8oGe — Rayza (@Rayzagn) August 1, 2019

La publicación, que llevaba como título “Cuando piensas que ‘El orejas’ no puede ser más tierno, ¡pum! Se toma fotos con un delfín. Cositaaa” fue muy popular en redes sociales y obtuvo distintas respuestas.

PUEDES VER China: Adolescentes chinas terminan hospitalizadas tras realizar reto viral

Una de las más populares, sin duda, fue "El Delfin: “amig@s, miren la foto que me tomé con Oreja Flores!! No es tierno? Me lo quiero llevar”.

Sin embargo, la publicación no estuvo libre de críticas. Una reducida cantidad de usuarios resaltaron que muchos animales sufren en cautiverio debido estrés que les produce el aislamiento.

Las fotos de Edison Flores

No es la primera vez que el exjugador de Universitario de Deportes es protagonista de memes y comentarios de los hinchas de la selección peruana.

Dos capturas de pantalla durante su participación en el Mundial 2018 se hicieron viral rápidamente en redes sociales.