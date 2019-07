La polémica frase de Scolari que trajo a la memoria accidente aéreo de Chapecoense [VIDEO]

El campeón brasileño Palmeiras vapuleó este martes en Sao Paulo por 4-0 al argentino Godoy Cruz y con el resultado global de 6-2 se instaló en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019 con goles de Raphael Veiga, de penal, Miguel Borja, Gustavo Scarpa y Dudú, y chocará contra el ganador de Gremio o Libertad.

En la conferencia de prensa luego de lograr el pase a la siguiente ronda de la Libertadores, el entrenador del conjunto ‘verde’, el brasileño Felipe Scolari fue consultado por los posibles refuerzos y lanzó una broma que generó un escándalo entre los periodistas presentes en la zona de prensa del Arena Palmeiras.

“Alexandre Mattos (director de fútbol del Palmeiras), Cicero (gerente de fútbol del Palmeiras) y el presidente saben los refuerzos que queremos tratar de fichar. Trabajarán con los nombres que les doy, pero no los diré aquí ahora. Entre otras cosas porque mañana se puede estrellar el avión y morir todos. Si algunos mueren, incluso tiraré fuegos artificiales", respondió Scolari.

Inmediatamente, el DT de 70 años vio que su respuesta no fue tomada de la mejor manera e intentó justificarse. “Ustedes no son jugadores, no entendieron mi broma... Esperaré la semana a lo que suceda. ¿Luiz Adriano? Sí, es posible. Nos daría opciones", agregó.

PUEDES VER Ronaldinho: embargan 57 propiedades del brasileño por millonaria deuda

Las declaraciones de Luiz Felipe Scolari se propagaron a nivel mundial luego del trágico accidente aéreo que sufrió el plantel de Chapecoense en noviembre del 2016, cuando el avión que los transportaba a la ciudad de Medellín, Colombia, cayó en una zona boscozo de difícil acceso donde fallecieron 71 personas (entre futbolistas, directivos y tripulantes).