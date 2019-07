Gareca vio el polémico video de Cueva y brindó su primer comentario sobre el caso [VIDEO]

Han pasado más de dos semanas desde que salió a la luz un video en que se observa a Christian Cueva en un supuesto estado de ebriedad. El futbolista recibió todo tipo de críticas por estas imágenes e incluso se puso en duda su estado físico.

Uno de los primeros en ser consultado sobre este tema fue el entrenador de la selección peruana Ricardo Gareca, quien aseguró que no podía brindar comentario alguno porque no había visto el video que tiene como protagonista a Chrstian Cueva.

El programa Fox Sports Radio Perú pudo entrevistar a Ricardo Gareca y no dudaron en consultarle sobre el polémico video de Christian Cueva. El DT de la selección peruana aseguró que ya había visto el video y se animó a opinar al respecto.

“No me gustó lo que vi, pero sí me gustó que estuviera con la familia. La que estaba al lado era la esposa, peor hubiese sido que no esté en un ambiente familiar. No lo justifica tampoco, pero por lo menos me queda la tranquilidad que estaba la esposa. Esos acontecimientos no me gustan, espero que no se repita”, señaló Ricardo Gareca.

Recordemos que en el video en mención aparece Christian Cueva en aparente estado de ebriedad junto a su esposa. Ambos estuvieron en la fiesta que organizó Carlos Zambrano por su cumpleaños.

Christian Cueva estuvo 10 días de vacaciones en Lima luego de lograr el segundo puesto en la Copa América 2019 junto a la selección peruana. Posteriormente, regresó a Brasil, pero a los dos días retornó al Perú por el prematuro nacimiento de su hijo.