Wong sueña con una medalla

El año pasado, Mariano Wong subía a lo más alto del podio del Campeonato Sudamericano de Karate disputado en Ecuador. Ahora tiene un nuevo sueño: hacer lo mismo pero en los Panamericanos Lima 2019 donde somos locales, y cree que el apoyo del público será vital para poder seguir avanzando.

“El público es fundamental, que griten ¡vamos Perú! o los nombres de los deportistas, a mí me llena de emoción. A uno lo ayuda a mejorar su nivel. Mi expectativa es estar en lo más alto que se pueda. Me estoy preparando desde hace dos años”, nos cuenta Mariano, que trata de repartir su tiempo para cumplir con todo, aunque entrena hasta siete horas al día.

“Me levanto a las 5 de la mañana, entreno de 6 a 9 a.m. y luego de 6 a 9 de la noche también, a veces un poco más. Estoy estudiando administración y me ayudan mucho. Es sacrificado porque a veces uno no puede ir a fiestas, cumpleaños, reuniones familiares, pero todo lo haces por una razón”, señala Wong, que sabe que el legado de los Panamericanos será importante.

“He visto el coliseo en el que voy a estar y es increíble. Nunca había estado en un lugar así, me llenó de emoción pisar el coliseo. Representar al país es lo máximo. Se me vienen muchos sentimientos, a veces incluso he llorado en triunfos”, narra Mariano, que detalla también cómo es su especialidad: kata. “No es una danza, es una pelea imaginaria, en la cual estás visualizando enemigos y hay técnicas de ataque como técnicas de defensa. Son movimientos rápidos, explosivos, con mucha fuerza y potencia. Los jueces se basan en la técnica, la intensidad que generas”, dijo. ❖

